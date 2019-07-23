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23.07.2019
bmpd.livejournal.com

Российские оборонные компании в рейтинге Defense News

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Американское издание Defense News опубликовало очередной рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (Top 100) за 2019 год, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2018 году. В свежий рейтинг вошли только две российские компании - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", переместившееся с восьмого на 15-е место, а также АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", разместившееся на 25-м месте. В аналогичном рейтинге за 2018 год присутствовали также ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (14-е место), АО "Вертолёты России" (36-е), АО "НПК "Уралвагонзавод" (46-е) и АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (48-е).

Первую четверку рейтинга составили американские компании Lockheed Martin (50536 млн долл.), Boeing (34050 млн долл.), Northrop Grumman (25300 млн долл.) и Raytheon (25163 млн долл.). Впервые в список вошла китайская государственная авиастроительная корпорация AVIC (Aviation Industry Corporation of China) и сразу заняла пятое место с объемом продаж 24902 млн долл. В первую десятку попали еще две китайские компании - China North Industries Group Corporation Limited (8-е место) и China Aerospace Science and Industry Corporation (10-е место).

В 2019 году из рейтинга выбыл украинский ГК "Укроборонпром", в 2018 году занявший 72-е место с объемом продаж 873,45 млн долл.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
AVIC
Boeing
CASC
CASIC
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
КРЭТ
ОАК
Укроборонпром
Уралвагонзавод
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