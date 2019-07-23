Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС- Жандармерия Турции прибыла в Москву для обсуждения вопросов взаимодействия с Росгвардией, а также обмена опытом по борьбе с терроризмом.

"Сегодня делегация Жандармерии Турецкой Республики во главе с главнокомандующим войсками Жандармерии Турецкой Республики генералом армии Арифом Четином прибыла в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии.

Там отметили, что такой визит совершается впервые.

В ходе визита, по данным ведомства, состоится встреча директора Росгвардии Виктора Золотова с главнокомандующим войсками Жандармерии Турецкой Республики генералом армии Арифом Четином.

Кроме того, представители турецкой жандармерии ознакомятся со структурой и задачами войск национальной гвардии Российской Федерации, а также посетят Отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации в подмосковной Балашихе.