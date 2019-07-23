Useless: британский флот признан беспомощным

В Британии признали неспособность флота защитить интересы страны

Великобритания признала несостоятельность своих ВМС в вопросах защиты интересов государства во всем мире. Такой позиции придерживаются как замминистра обороны, так и бывший командующий британскими Военно-морскими силами. Лондон начал задумываться об этом на фоне разбирательств после задержания британского танкера Ираном.

Замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд признал, что британские ВМС не способны защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире, пишет газета The Times. Такое заявление он сделал на фоне разбирательств после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, опережают [наши действия], мир становится все более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование на нужды вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота", - сказал он изданию.

Газета также приводит слова бывшего командующего ВМС лорда Алана Уэста. По его мнению,

"сменявшие друг друга правительства Великобритании сократили надводный флот до такой степени", что это стало представлять угрозу национальной безопасности.

Их обеспокоенность объясняется ситуацией, произошедшей вечером 19 июля в Ормузском проливе в иранских территориальных водах. Тогда ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, в том числе трех россиян. Они по-прежнему остаются на борту судна, но судовладелец не может выйти на контакт с ними. Иранские власти при этом заверяют, что танкер стоит на якоре у порта.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий в этом инциденте. Вместе с тем он подчеркнул, что иранская сторона настаивает на своей правоте. Он призвал власти Великобритании сдерживать силы, которые стремятся разжечь конфликт между странами из-за танкера.

"Это довольно опасно и неразумно в трудное для региона время", - обратил внимание персидский дипломат.

Судоходная палата Великобритании, в свою очередь, заявила, что "безоговорочно осуждает захват британского танкера". Глава королевского МИДа Джереми Хант пообещал, что иранская сторона "ощутит последствия", если не отпустит задержанный танкер.

Саму ситуацию Хант назвал неприемлемой и заверил, что британская сторона будет отвечать решительно, но взвешенно. Он уточнил, что последствия не будут носить военный характер.

Россия в этой ситуации выступила в поддержку позиций Тегерана.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, аргументация Исламской республики выглядит гораздо убедительнее заявлений Великобритании.

Что касается задержанных вместе с этим судном россиян, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом 21 июля сообщило посольство России в Иране в своем твиттере. Пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Ганенко рассказал "Интерфаксу", что моряки могут свободно перемещаться по танкеру без каких-либо ограничений со стороны иранцев. По его словам, представители дипмиссии контактируют с иранскими властями, добиваясь установления связи с россиянами на борту Stena Impero.

Оператор судна - шведская компания Stena Bulk - пытается обеспечить благополучное возвращение команды судна в целости и сохранности. "Запрос [на посещение моряков] был получен властями Ирана, мы ожидаем от них официального ответа", - сообщили в компании.

Местные представители компании в России, Латвии и Финляндии поддерживают постоянный контакт с родственниками моряков "в это трудное время", отметил глава Stena Bulk Эрик Хонелл.

После этого инцидента зашла речь об использовании британской стороной своих военно-морских сил для обеспечения безопасности судоходства. Таблоид The Sun со ссылкой на источники сообщил, что с этой целью королевская морская пехота может быть отправлена в Персидский залив вместе с ядерной подводной лодкой.

Соединенное Королевство может решиться на этот шаг, чтобы обезопасить другие судна от Тегерана, который, по версии издания, захватил уже несколько британских нефтяных танкеров.

Как стало известно журналистам, такую идею уже обсуждали на экстренных заседаниях правительственного комитета по безопасности.

Этот инцидент стал фактическим ответом Тегерана на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Его команду заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза, объяснил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, по приказу которого и начали операцию.

Как утверждают власти Гибралтара, танкер перевозил сырую нефть на НПЗ "Банияс" в САР. Этот завод принадлежит компании, находящейся под санкциями Евросоюза. Санкции ЕС и США запрещают поставлять нефть и нефтепродукты режиму сирийского лидера Башара Асада, а также закупать нефть у него.

В рамках расследования этого дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Они будут находиться под стражей до 15 августа.

Лидия Мисник