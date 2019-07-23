Египет "распробовал" американские MRAP-ы

С сентября 2015 года Египет получил 930 бесплатных американских бронемашин, но этого оказалось мало. Вчера, 21 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что правительство Египта запросило дополнительно 1000 бронированных машин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад).

Подразделение Security Assistance Command американской армии недавно завершило поставку последней партии бронемашин в рамках грантовой программы Defense’s Excess Defense Articles. Бронетехника из "излишков" американской армии была безвозмездно передана ВС Египта.

Бронемашина M1220 Caiman. Источник изображения: defence-blog.com

Теперь Египет запросил ещё 1000 американских бронемашин. В официальном запросе указывается, что "транспортные средства будут использоваться Египтом для борьбы с терроризмом, и являются частью широкого спектра инициатив в области военного сотрудничества между двумя странами".

В рамках первой партии Египет получил машины M1232 RG33L, M1233RG33L HAGA, M1237 RG33 Plus, M1220 Caiman и M1230 Caiman Plus. Общая стоимость поставленных ранее и запрошенных машин составляет $120 млн. При этом египетская сторона оплачивает только перевозку техники из США, а также обучение экипажей.