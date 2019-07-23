Наши военные пролетят над Америкой в рамках договора "Открытое небо"

Всю эту неделю некоторые военные базы Канады будут находиться в прицеле фотообъективов, установленных на самолете российских ВКС Ту-154М Лк-1. В рамках международного Договора "Открытое небо" наши инспекторы проведут наблюдательный полет над режимными объектами североамериканского государства.

Маршрут, который в общей сложности не должен превысить 6150 километров, стартовал на аэродроме открытого неба Икалуит. Районы воздушного контроля утвердили в Оттаве в самый последний момент.

- Ничто не ограничивает возможности наших контролеров. Подписанный в Хельсинки 24 марта 1992 года Договор, в котором ныне участвуют 34 государства, разрешает международным инспекторам фотографировать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры. Главное требование - чтобы на снимках распознавались основные виды военной техники, - объяснили корреспонденту "РГ" в российском военном ведомстве.

Программу "Открытое небо" создавали для бесконтактного контроля за дислокацией и перемещением вооруженных сил. Наблюдатели имеют право барражировать над сушей и морем, фиксировать все происходящее внизу на пленку. Но приземляться вне заранее оговоренных объектов и тем более вмешиваться в происходящее на чужих военных базах им строго-настрого запрещено. Для каждой страны - участницы Договора по открытому небу - установлена квота на наблюдательные полеты. У России - это 42 рейда в год.

Юрий Гаврилов