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23.07.2019
Российская газета

Наши военные пролетят над Америкой в рамках договора "Открытое небо"

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Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник изображения: www.avsim.su

Всю эту неделю некоторые военные базы Канады будут находиться в прицеле фотообъективов, установленных на самолете российских ВКС Ту-154М Лк-1. В рамках международного Договора "Открытое небо" наши инспекторы проведут наблюдательный полет над режимными объектами североамериканского государства.

Маршрут, который в общей сложности не должен превысить 6150 километров, стартовал на аэродроме открытого неба Икалуит. Районы воздушного контроля утвердили в Оттаве в самый последний момент.

- Ничто не ограничивает возможности наших контролеров. Подписанный в Хельсинки 24 марта 1992 года Договор, в котором ныне участвуют 34 государства, разрешает международным инспекторам фотографировать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры. Главное требование - чтобы на снимках распознавались основные виды военной техники, - объяснили корреспонденту "РГ" в российском военном ведомстве.

Программу "Открытое небо" создавали для бесконтактного контроля за дислокацией и перемещением вооруженных сил. Наблюдатели имеют право барражировать над сушей и морем, фиксировать все происходящее внизу на пленку. Но приземляться вне заранее оговоренных объектов и тем более вмешиваться в происходящее на чужих военных базах им строго-настрого запрещено. Для каждой страны - участницы Договора по открытому небу - установлена квота на наблюдательные полеты. У России - это 42 рейда в год.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Финляндия
Продукция
Ту-154
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