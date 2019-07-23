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23.07.2019
Военное обозрение

Показано, как броня спасла саудовских военных от ПТУР хуситов

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Хуситы продолжают публиковать в Интернете ролики, в которых демонстрируют точечное нанесение ударов по военной технике Саудовской Аравии. При этом всё чаще вооружённые отряды йеменской группировки "Ансар Аллах" осуществляют приграничные вылазки. Выбирая господствующие высоты у границы с Саудовской Аравией, они применяют либо крупнокалиберные пулемёты, либо противотанковые ракетные комплексы по саудовской военной технике.

Источник изображения: topwar.ru

Из первой части публикуемого видео становится ясно, что точное попадание хуситами из ПТРК по бронемашине саудовского патруля, перемещавшегося в провинции Асир (юго-запад Саудовской Аравии), изначально не привело к гибели саудовских военнослужащих. ПТУР угодила в переднюю часть бронемашины, где располагается двигатель. Видно, как при съезжании загоревшейся машины ВС саудитов на обочину из неё выбегают по меньшей мере четверо военнослужащих. При этом несколько человек скрываются за скалами. На месте остановки подбитой машины завязалась перестрелка.

Вторая часть видео демонстрирует более успешные действия вооружённого подразделения "Ансар Аллах" против саудовского патруля. Атака патрульного автомобиля с применением ПТУР осуществлялась в приграничном районе Джизан. Этот район за последнее время наиболее часто подвергается атакам хуситов.

После поражения бронеавтомобиля саудитов хуситы за кадром традиционно для себя выкрикивают проклятия в адрес Саудовской Аравии, Израиля, США и страны Европы, заявляя, что борьба будет вестись с каждым, кто вторгается на землю Йемена, в том числе и на территории страны-оккупанта.

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Страны
Израиль
Йемен
Саудовская Аравия
США
Проекты
ИТ
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