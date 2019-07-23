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23.07.2019
Военно-промышленный курьер

Гендиректор "Ростеха" попросил у Путина 300 млрд рублей на докапитализацию ОАК

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Источник изображения: vpk-news.ru

На интеграцию Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в состав корпорации "Ростех" необходима докапитализация - более 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину по итогам работы за 2018 год.

"Прежде всего, эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты", - сказал он, отметив, что "здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку".

Чемезов пояснил президенту, что "по наследству" получен "очень большой объём кредитных обязательств ещё со времен 90-х годов - начала 2000-х годов".

"Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов", - указал Чемезов.

Представляя президенту ежегодный отчёт о деятельности госкорпорации, он также сообщил, что  "Рособоронэкспорт" в 2018 году поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, - $ 13,7 млрд. 

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Кредитование
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Россия
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Ростех
РОЭ
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Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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