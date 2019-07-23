Разведка Норвегии массово вербовала жителей приграничных с Россией районов

Норвежская разведывательная служба массово вербовала жителей приграничного с Россией города Киркенеса для работы против Российской Федерации.

Об этом сообщает Русская служба BBC, которая провела соответствующее журналистское расследование.

Корреспондент BBC посетила Киркенес по следам недавней шпионской истории: в апреле 2019 года в Москве был приговорён к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж норвежский пенсионер Фруде Берг. Берг признал, что передавал в Россию конверты по поручению норвежской военной разведки, но уверяет, что о содержимом ничего не знал.

По данным ФСБ, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.