В Минобороны назвали фейком данные об авиаударе по рынку в Сирии

Минобороны России опровергло информацию организации "Белые каски" о якобы совершении самолетами ВКС РФ ударов по рынку в сирийском Идлибе.

"Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) — фейк", — приводит "РИА Новости" сообщение ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что российская авиация в данном районе Сирийской Арабской Республики (САР) никаких операций не выполняла.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили, что российские самолеты произвели удары по рынку в Сирии. По данным французского телеканала France 24, жертвами якобы произведенной атаки стали 23 человека, пострадали 45 человек.

18 июля ведомство опровергло очередной фейк западных СМИ о якобы участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в Идлибе. В Минобороны напомнили, что у России нет "сухопутных войск" в Сирии.

Ранее в июле источник "РИА Новости" предупредил о подготовке спецслужбами США и Великобритании дезинформации с целью дискредитировать приближенных российского президента, а потом использовать фейковые данные для введения санкций против Москвы.

"Белые каски" — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.

Так, в апреле 2018 года "Белые каски" заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.