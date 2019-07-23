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23.07.2019
Российская газета

Десант морпехов с корабля "Александр Отраковский" попал на видео

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Экипаж большого десантного корабля Северного флота "Александр Отраковский" вместе с подразделением морской пехоты отработал высадку десанта и техники в твиндек способом на упор и на плаву. Момент высадки десанта попал на видео.

Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, учения состоялись в Кольском заливе, в губе Грязная. В них были задействованы десять бронетранспортеров БТР-80 и два плавающих ПТС-2. Именно они обеспечивали безопасность при вождении техники на плаву.

Экипаж БДК "Александр Отраковский" отрабатывал навыки маневрирования и балансировки корабля во время десантирования морских пехотинцев, а водители БТР - учились заезжать в твиндек десантного корабля. Эти тренировки - подготовка к празднику, посвященному Дню Военно-морского флота. Они являются самыми зрелищными и всегда привлекают много зрителей.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Проекты
БДК 775
Военные учения
СФ
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