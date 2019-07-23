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23.07.2019
Военное обозрение

Россия и Китай планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве

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Российская Федерация и Китайская народная республика в ближайшее время могут подписать договор о военном сотрудничестве стран. Российское правительство одобрило проведение переговоров. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации

переговоры с представителями Минобороны КНР архивное фото

Источник изображения: Минобороны РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров между Министерством обороны России и Министерством обороны Китая о заключении соглашения о военном сотрудничестве между странами. Сообщается, что инициатором переговоров выступило российское военное ведомство, обсуждение возможного подписания документа согласовано с российским МИД. О месте предполагаемых переговоров и дате их начала не сообщается.

Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИД России о проведении переговоров о заключении соглашения между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны КНР о военном сотрудничестве

- говорится в подписанном распоряжении.

Как ранее сообщалось, Китай является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества, наряду с Индией. Китай первым из зарубежных стран получил на вооружение российские ЗРС С-400 "Триумф" и многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35. В начале года сообщалось, что Китай заказал у России вооружения на сумму, превышающую 7 млрд. долларов.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
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Медведев Дмитрий
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ИТ
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