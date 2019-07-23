Скорость полета космической обсерватории "Спектр-РГ" снизят

Как сообщили в Институте космических исследований РАН, таким образом, орбита космической обсерватории будет скорректирована

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты снизят в понедельник вечером скорость движения космической обсерватории "Спектр-РГ" для коррекции ее орбиты. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Михаил Павлинский.

"Сегодня вечером будут уменьшать скорость. Первый импульс в 17:30 мск, второй - в 21:30 мск. Первый импульс - 4,5 минуты, второй - 18 минут", - сказал Павлинский.

Таким образом, орбита космической обсерватории будет скорректирована.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что обсерватория находится в 700 тыс. км от Земли. Конечная точка (район L2) находится в 1,5 млн км от планеты. По словам Павлинского, полет аппарата проходит штатно.

Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с площадки №81 космодрома Байконур 13 июля около 15:31 мск, через два часа обсерватория успешно отделилась от разгонного блока.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.