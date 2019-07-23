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23.07.2019
Известия.ru

Томский студент изобрел устройство для получения 3D-чернил из мусора

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Источник изображения: Фото: предоставлено Гокма Сахат Туа Синага

Бакалавр Томского государственного университета (ТГУ) Гокма Сахат Туа предлагает с помощью экструдера перерабатывать пластиковые отходы в чернила для 3D-печати.

"Машина собирается по частям, которые можно заказать в интернете. Общая стоимость не будет превышать 10 тыс. рублей", — рассказал студент из Индонезии РИА "Томск". По его словам, устройство трансформирует полиэтилен и другие виды пластика в сырье для 3D-печати.

"Полученную нить вы загружаете в принтер и можете печатать все что угодно: часы, стулья, любые дизайнерские вещи и модели", — считает Гокма. Автор и его коллеги подготовили сайт, где можно узнать о переработке мусора. Вскоре появится мобильное приложение на эту тему.

Ранее сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) разработали новый раствор, позволяющий выращивать сельскохозяйственные культуры в северных регионах и Арктике без использования грунта. Урожайность выращенных этим способом огурцов и томатов оказалась на 35% выше, чем при возделывании традиционным способом.

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Страны
Индонезия
Проекты
Арктика
ИТ
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