"Морской лев" готов к службе

Уже до конца года ВМС Германии получат новые "морские" вертолёты. Вчера, 21 июля, официальный портал бундесвера bundeswehr-journal.de сообщил о том, что компания Airbus Helicopters объявила о завершении испытаний вертолёта NH90 Sea Lion.

В пресс-службе Airbus Helicopters указывают, что тестирование проводилось при участии представителей ВМС и агентства по закупкам BAAINB. Оба предсерийных образца отлично зарекомендовали себя во время испытательных полётов, и производитель надеется в самое ближайшее время получить военный сертификат, что позволит до конца года передать ВМС Германии первые три серийные единицы NH90 Sea Lion.

Вертолёт NH90 Sea Lion. Источник изображения: flightglobal.com

В 2015 году ВМС Германии заказали разработку модифицированной версии вертолёта NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter), получившей название Sea Lion. От базовой версии "Морской лев" отличается специальным навигационным оборудованием, новой системой опознавания "свой-чужой" и двумя штатными 12,7-мм пулемётами.

На вооружении немецких военно-морских сил NH90 Sea Lion заменит морально устаревшие британские вертолёты Westland Sea King Mk.41, использующиеся с 1973 года. С 2019 по 2022 год военный флот Германии планирует получить 18 машин, которые будут использоваться в качестве штатных вертолётов на новых немецких фрегатах типа F 125 и других военных кораблях. Новые вертолёты будут выполнять функции морских разведчиков и проводить поисково-спасательные операции.

Длина фюзеляжа NH90 Sea Lion составляет 13,5 м, диаметр несущего винта — 16,3 м. Масса пустого вертолёта — около 6,2 т, максимальная взлётная масса — 10,6 т. Вертолёт способен перевозить до 2,5 т грузов или до 20 пассажиров, развивать скорость свыше 300 км/ч и преодолевать до 800 км без дозаправки.