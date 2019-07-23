Как работает "Глок"?

Наглядная 3D-анимация на примере компактной модели Glock 19

Прекрасный 2-минутный ролик о том, как работает знаменитый австрийский пистолет "Глок". На своем YouTube-канале американский дизайнер Мэтт Риттман (Matt Rittman) выложил ролик, на создание которого у него ушло более 500 часов. Ролик снабжен вполне сносными субтитрами на многих языках, поэтому все закадровые пояснения вполне понятны, включая принципы работы тройной системы автоматических предохранителей от случайного выстрела.

Представленная в анимации компактная модель Glock 19 — популярная модификация базовой модели Glock 17. У неё укорочен со 114 до 102 мм ствол, а более короткая рукоять вмещает уменьшенный магазин — вместо 17 патронов 9?19 мм "Парабеллум" их там только 15. Это не отменяет совместимости с магазинами увеличенной емкости, но Glock 19 повсеместно ценят именно за возможность скрытого ношения — как оружия полиции и спецслужб, так в целях самообороны.