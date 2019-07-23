German Naval Yards Kiel представила МО Германии предложение по строительству многоцелевых боевых кораблей MKS-180

Головной построенный для Алжира фрегат проекта МЕКО А200 АN Harrad (бортовой номер "910") во время церемонии подъема на корабле алжирского военно-морского флага у стенки германского судостроительного предприятия German Naval Yards Kiel. Киль, 23.02.2016 (с).

ЦАМТО, 22 июля. Судостроительная компания German Naval Yards Kiel (GNYK) 18 июля представила окончательное предложение по строительству многоцелевых боевых кораблей MKS-180 для ВМС Германии.

Совместно с партнером (ThyssenKrupp Marine Systems), компания German Naval Yards Kiel участвует в конкурсе, предполагающем заключение крупнейшего в истории Бундесвера контракта на поставку боевых кораблей. GNYK является единственным оставшимся немецким генеральным подрядчиком в тендере, проводимом Министерством обороны Германии.

Как заявил управляющий директор German Naval Yards Kiel Йорг Хервиг, отправляя предложение, компания сделала все, чтобы получить этот контракт. По его словам, если она одержит победу, выгоду от проекта получит не только сама верфь, но и сотни малых и средних компаний по всей Германии.

German Naval Yards Kiel будет разрабатывать, проектировать и строить корабли MKS-180 в Германии. На начальном этапе планируется построить четыре корабля. Ожидается, что федеральное Министерство обороны Германии примет решение о выборе победителя в конце 2019 года.

Как заявлено, контракт имеет важное значение для обновления всей отрасли. Кроме того, тысячи рабочих мест могут быть сохранены на постоянной основе. Реализация программы MKS-180 также позволит немецким судостроительным компаниям сохранить за собой технологическое лидерство.

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Германии намерены принять на вооружение четыре корабля класса MKS-180, общая стоимость которых оценивается в 3,9 млрд. евро (4,5 млрд. долл.). Соглашение будет включать опцион на поставку еще двух кораблей. Командование ВМС рассчитывает, что новые корабли поступят на вооружение к началу 2023 года. Окончательное решение о выборе победителя Министерство обороны Германии планирует принять к концу 2019 года.

Текущие планы предусматривают, что MKS-180 будет иметь водоизмещение около 8000 т, экипаж – 100 человек. Концепция предусматривает создание корабля нового класса по модульному принципу. Оснащение MKS-180 сменными модулями, например, для борьбы с подводными лодками, позволит в любое время адаптировать корабль к выполнению различных задач. MKS-180 сможет непрерывно находиться в море до двух лет.

Как планируется, корабли MKS-180 обеспечат возможность борьбы с надводными, подводными, наземными и воздушными целями, ведения разведки, борьбы с пиратством, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи, соблюдения эмбарго на поставки оружия и поддержки сил специальных операций.