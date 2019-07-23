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23.07.2019
Военное обозрение

Польша создаёт противотанковый заслон в Сувалкском коридоре

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В польских вооруженных силах был воссоздан 14-й противотанковый полк, отвечающий за Сувалкский коридор.

Источник изображения: https://www.gov.pl/

Солдаты 14-го полка Przeciwpancernego станут первым заслоном в случае возникновения угрозы для нашей страны со стороны тех, кто будет иметь агрессивные намерения. Эта боевая единица должна быть более многочисленной.

- отметил в связи с этим министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Новое подразделение создано на базе 14-го артиллерийского противотанкового дивизиона, базирующегося в Сувалках. 9 лет назад, в 2010 году, дивизион был сформирован путем сокращения уже существовавшего ранее 14-го полка.

Как пояснил глава военного ведомства страны, очередная реорганизация проходит в рамках усиления боевого потенциала Польши на восточном фланге. Поясняется, что данное направление является приоритетным с точки зрения принятой оборонительной концепции.

Войско Польское должно быть многочисленнее, функциональнее, оснащенным современным оборудованием и вооружением, должно быть готово к тому, чтобы стоять на страже нашей безопасности. Международное положение нашей Родины тем сильнее, чем сильнее Войско Польское.

- заявил Блащак, указав, что "начинается процесс формирования полка".

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