Миссия "Чандраян-2" впервые изучит поверхность на южном полюсе Луны

Эта часть спутника Земли никогда до этого не исследовалась

ТАСС, 22 июля. Космическая миссия "Чандраян-2", запуск которой Индия успешно осуществила ранее в понедельник с космодрома в Бенгальском заливе, впервые в истории займется исследованием лунной поверхности на южном полюсе спутника Земли. Об этом в понедельник говорится в сообщении премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter.

"Чандраян-2" уникальна, потому что данная станция изучит поверхность на южном полюсе Луны, которая никогда до этого не исследовалась. [Тем самым] эта миссия подарит новые знания о Луне", - написал премьер. Он также выразил убежденность в том, что "Чандраян-2" привлечет молодежь Индии в сферу науки и инноваций".

Станция состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Согласно проекту ISRO, посадочный модуль должен сесть в районе Южного полюса Луны, который ранее никто не исследовал. Планируется, что 27-киллограммовый луноход Pragyan ("познание", "мудрость" на санскрите), который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). При этом орбитальный модуль должен работать на орбите спутника Земли около года

Аппарат "Чандраян-2" должен продолжить индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Но "Чандраян-1" был орбитальной станцией, а миссия "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, благодаря ему Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая смогла осуществить мягкую посадку на спутнике Земли.