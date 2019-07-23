Стало известно, что Турция хочет купить у России после С-400

Анкара заинтересована в приобретении российских систем ПВО разной дальности и противотанковых комплексов, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Турция проявляет интерес к российским системам ПВО различной дальности и противотанковым системам", – приводит его слова РИА "Новости" со ссылкой на Anadolu.

Чемезов добавил, что Москва и Анкара продолжают переговоры о "возможности производства некоторых комплектующих С-400 в Турции".

Глава Ростеха сообщил, что Россия и Турция уже начали переговоры по ряду проектов в сфере оборонной промышленности, в том числе о производстве систем для современных самолетов и вертолетов, комплектующих для бронемашин, а также послепродажном обслуживании некоторых видов вооружений.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл С-400 самой сильной оборонной системой в мире. Он также заявлял, что сделка по С-400 является важнейшим соглашением современной Турции.

По оценке западных СМИ, покупка Турцией российских систем С-400 стала "тектоническим сдвигом" в геополитике.

Ольга Никитина