Пуски к МКС станут рискованными

Реконструкция "Гагаринского старта" приведет к тому, что пуски к Международной космической станции (МКС) ракет "Союз" будут проводиться с одной стартовой площадки на Байконуре, что создает риски, передает ТАСС заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Мы остаемся на Байконуре только на 31-й площадке. Это представляет собой серьезные риски концентрации всех пусков — и пилотируемых грузовиков (вероятно, имелись ввиду пилотируемые корабли "Союз" — прим. "Ленты.ру"), и автоматических — с одной стартовой площадки", — сказал менеджер.

По его мнению, для подстраховки пуски грузовиков "Прогресс" в "перспективе недалекой" можно проводить с Восточного, тем самым разгрузив 31-ю площадку на период модернизации "Гагаринского старта".

В июне Рогозин сообщил, что российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ подпишут соглашение с "Роскосмосом" о выделении денежных средств для реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур.

В мае 2018 года сообщалось, что "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу "Гагаринского старта" (площадки 1), являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур.

В марте 2018-го ЦЭНКИ сообщал о консервации к 2023 году пусковой установки №24 площадки 81. Полностью прекратить эксплуатацию "Протон-М" на Байконуре планируется в 2025 году.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более 500 пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с "Гагаринского старта" в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года отсюда стартовала ракета "Восток", которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

В настоящее время с пусковой площадки стартуют ракеты "Союз-ФГ", получающие украинскую систему управления. Данные носители будут заменены на "Союз-2", которые запускаются с площадки 31.