Войти
23.07.2019
ЦАМТО

Сергей Чемезов: Турция заинтересована в покупке российских систем ПВО разной дальности

780
0
+1
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

ЦАМТО, 22 июля. Турция заинтересована в приобретении российских систем ПВО разной дальности и противотанковых комплексов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Турция проявляет интерес к российским системам ПВО различной дальности и противотанковым системам", – сказал он в интервью местному информагентству Anadolu.

Кроме того, по его словам, Москва и Анкара продолжают переговоры о "возможности производства некоторых комплектующих С-400 в Турции".

Глава "Ростеха" напомнил, что Россия и Турция уже ведут ряд проектов в сфере оборонной промышленности, среди них производство систем для современных самолетов и вертолетов, комплектующих для бронемашин, а также послепродажное обслуживание некоторых видов вооружений, отмечает агентство.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Похожие новости
19.07.2019
Вслед за С-400 Россия может поставить Турции истребители Су-35
01.07.2019
"Продавать не будем": в России начали производить С-500
08.04.2019
Турция продолжает перечислять РФ деньги за С-400, тема поставок будет обсуждена на встрече Путина и Эрдогана
04.04.2019
Турция выполняет обязательства по контракту на С-400, риска срыва пока нет - Борисов
19.02.2019
Сергей Чемезов: Россия до конца года завершит поставки ЗРС С-400 Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 23:38
  • 5
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 23.07 22:20
  • 26
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 23.07 21:34
  • 15
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 23.07 20:18
  • 4
Еще о проблеме задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
  • 23.07 19:37
  • 2
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
  • 23.07 19:28
  • 4
Высадка на Луну: почти никаких результатов за 50 лет! (Le Temps, Швейцария)
  • 23.07 17:51
  • 44
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 23.07 15:37
  • 1
В США российскую "Армату" назвали неконкурентоспособной
  • 23.07 15:19
  • 2
США строят новые стратегические баллистические ракеты
  • 23.07 15:09
  • 4
Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней
  • 23.07 14:43
  • 7752
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.07 14:05
  • 1
Новые ведомственные награды полиции - СМИ получат знак с чернильницей
  • 23.07 12:53
  • 1
"Это вызов": Пентагон не устроила российская доктрина
  • 23.07 10:40
  • 1
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
  • 23.07 05:41
  • 2
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме