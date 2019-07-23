Сергей Чемезов: Турция заинтересована в покупке российских систем ПВО разной дальности

ЦАМТО, 22 июля. Турция заинтересована в приобретении российских систем ПВО разной дальности и противотанковых комплексов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Турция проявляет интерес к российским системам ПВО различной дальности и противотанковым системам", – сказал он в интервью местному информагентству Anadolu.

Кроме того, по его словам, Москва и Анкара продолжают переговоры о "возможности производства некоторых комплектующих С-400 в Турции".

Глава "Ростеха" напомнил, что Россия и Турция уже ведут ряд проектов в сфере оборонной промышленности, среди них производство систем для современных самолетов и вертолетов, комплектующих для бронемашин, а также послепродажное обслуживание некоторых видов вооружений, отмечает агентство.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.