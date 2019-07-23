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23.07.2019
Военное обозрение

Лондон признал несостоятельность своих Военно-морских сил

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Военно-морские силы Британии слишком малы и не способны защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире, заявил замминистра обороны Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Об этом пишет газета The Times.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Элвуда, британские ВМС в своем нынешнем состоянии не могут удержать "достойное место в мировой политике" для Великобритании, которая всегда играла важную роль на мировой арене. Он призвал увеличить финансирование вооруженных сил в целом и королевского флота в частности.

Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование на нужды вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру

- заявил замминистра.

Ранее сообщалось, что британский танкер Stena Impero был задержан иранскими военными 19 июля в Oрмузском проливе и препровожден в порт Бендер-Аббас. Согласно сообщению КСИР, танкер игнорировал предупреждения и уведомления. Экипаж танкера задержан и будет находиться под арестом до выяснения полных обстоятельств по делу.

Лондон обвинил Тегеран в нарушении международного права и задержании танкера, находившегося в территориальных водах Омана. а не Ирана.

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Страны
Великобритания
Иран
Оман
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