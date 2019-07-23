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23.07.2019
ТАСС

Компания "Газпром космические системы" полностью приняла управление спутником "Ямал-601"

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Ямал-601
Ямал-601.
Источник изображения: mediasat.info

Ранее на новый спутник были полностью переведены все сети, которые работали на аппарате "Ямал-202"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Управление спутником "Ямал-601" полностью передано подразделениям компании "Газпром космические системы". Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник на сайте.

"19 июля компания Thales Alenia Space полностью передала управление спутником "Ямал-601" эксплуатационным подразделениям "Газпром космические системы", - отмечается в сообщении.

Также несколько дней назад на новый спутник были полностью переведены все сети, которые работали на его предшественнике - аппарате "Ямал-202".

В пресс-службе уточнили, что ранее в течение месяца управление спутником связи "Ямал-601" осуществлялось сразу двумя компаниями - Thales Alenia Space (предприятие, на котором аппарат изготавливался) и "Газпром космические системы" из центра управления в Щелкове.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку "под ключ" космического аппарата "Ямал-601" в 2013 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
Проекты
Байконур
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