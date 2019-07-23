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23.07.2019
Российская газета

Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО

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Трое украинских военных погибли во время тренировки на воде, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР со ссылкой на данные своей разведки.

Инцидент произошел в международном центре миротворчества и безопасности в Львовской области. Под руководством офицеров НАТО солдаты отрабатывали преодоление водной преграды на боевой машине десанта БМД-2. Восьмитонная гусеничная машина из состава 95-й аэромобильной бригады ВСУ Украины затонула вместе с экипажем и украинским инструктором.

БМД-2 плавает, но при квалифицированном обращении и соответствующей подготовке. Минобороны Украины никак не прокомментировало инцидент.

- По указанию командующего десантными войсками Забродского факт гибели военнослужащих будет предан огласке только после проведения выборов в Верховную раду Украины, - рассказали в ДНР.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМД-2
Проекты
NATO
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