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23.07.2019
ЦАМТО

ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © EPA/PHILIPP GUELLAND

ЦАМТО, 22 июля. Поставленные Анкаре российские ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"С-400 будут установлены до 2020 года... Нас из программы F-35 не исключили, (президент США Дональд – ред.) Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса", – сказал М.Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.

Как напоминает агентство, США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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