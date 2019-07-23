ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

ЦАМТО, 22 июля. Поставленные Анкаре российские ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"С-400 будут установлены до 2020 года... Нас из программы F-35 не исключили, (президент США Дональд – ред.) Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса", – сказал М.Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.

Как напоминает агентство, США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.