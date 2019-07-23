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23.07.2019
Военное обозрение

Серия атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" будет продолжена

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Федеральное государственное предприятие атомного флота объявило тендер на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика". Информация размещена на портале госзакупок.

Источник изображения: Балтийский ССЗ

ФГУП атомного флота объявило тендер "на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220". Стоимость контракта на постройку двух ледоколов составляет 100,059 миллиарда рублей. Сообщается, что это максимальная цена и повышаться она не будет. Средства на строительство будут выделяться как из государственного бюджета, так и из других источников.

Итоги торгов будут подведены 6 августа. Победитель тендера должен будет построить один ледокол не позднее 20 декабря 2024 года, второй - не позднее 20 декабря 2026 года.

В настоящее время на Балтийском ССЗ в Санкт-Петербурге ведется строительство головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", а также первого и второго серийных - "Сибирь" и "Урал". Все три ледокола спущены на воду и находятся в достройке, на головной "Арктике" загружено ядерное топливо.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода.

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Продукция
ЛК-60Я
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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