Войти
23.07.2019
Военное обозрение

Заявлено, что ВВС Пакистана промахнулись по целям в Индии

660
0
0

Ни одна из 11 бомб, сброшенных самолетами ВВС Пакистана (PAF) во время их ответной атаки на индийские цели 27 февраля, не попала в цель, утверждает Indian Defense со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

Источник изображения: Denel Dynamics

Спустя пять месяцев после боестолкновений между Индией и Пакистаном и взаимной бомбежки территории становятся известными некоторые подробности противостояния двух ядерных держав. Высокопоставленные военные чиновники утверждают, что самолёты ВВС Исламской республики атаковали объекты на территории Индии и промахнулись.

Боевые самолеты пакистанских ВВС были вооружены высокоточными бомбами H-4 SOW и и REK. Первая - это высокоточная глиссадная бомба, изготовленная Пакистаном, способная планировать на дальние расстояния. На ней уставлена инфракрасная система, способная вычислить цель на последнем этапе полета. Бомба имеет южноафриканское происхождение. В ЮАР она носит название Denel Raptor II.

Планирующая бомба Denel Raptor II

Источник изображения: Denel Dynamics

REK, в свою очередь, "китаец". Полное название боеприпаса - Range Extension Kit. Это комплект конвертации обычных неуправляемых бомб Mk-80 в умные.

Несмотря на то, что бомбы заявлены как высокоточные, одна из 11 не поразила цель, и даже не легла близко. Более того, три из них не взорвались.

- утверждают в Индии

Одной из предполагаемых целей была штаб-квартира бригады индийской армии в Бхимбер-Гали и склад боеприпасов в Наржане. При налете использовались истребители PAF F-16, JF-17 и Mirage V.

Краткая история обострения индо-пакистанского конфликта

Напомним, что отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились после теракта, совершенного в середине февраля в Кашмире. Тогда в ходе взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли более 40 индийских резервистов.

Индия обвинила в происшествии Пакистан. 26 февраля индийские ВВС нанесли удар по лагерю группировки "Джайш-и-Мухаммад" (*запрещена в РФ) высокоточными бомбами израильского происхождения. Пакистан утверждает, что ВВС Индии не смогли поразить цели, а все бомбы легли в стороне от возможного лагеря. В качестве подтверждения Исламабад предоставил кадры высотной съёмки.

В ходе боестолкновений, последовавших за этим, МиГ-21 индийских военно-воздушных сил был сбит с помощью ракеты AMRAAM, выпущенной истребителем F-16 пакистанских ВВС. Нью-Дели утверждает, что в ходе этого боя также был уничтожен пакистанский истребитель, однако подтверждения этому факту на данный момент не предоставлено.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Китай
Пакистан
ЮАР
Продукция
AMRAAM
F-16
FC-1
МиГ-21
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
20.05.2019
И снова МиГ
25.03.2019
Стычка в небе над Кашмиром
22.05.2013
Атака китайского авиапрома
06.12.2012
HAL Tejas против JF-17 Thunder (Часть I)
03.04.2008
Перекрестное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 23:38
  • 5
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 23.07 22:20
  • 26
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 23.07 21:34
  • 15
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 23.07 20:18
  • 4
Еще о проблеме задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
  • 23.07 19:37
  • 2
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
  • 23.07 19:28
  • 4
Высадка на Луну: почти никаких результатов за 50 лет! (Le Temps, Швейцария)
  • 23.07 17:51
  • 44
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 23.07 15:37
  • 1
В США российскую "Армату" назвали неконкурентоспособной
  • 23.07 15:19
  • 2
США строят новые стратегические баллистические ракеты
  • 23.07 15:09
  • 4
Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней
  • 23.07 14:43
  • 7752
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.07 14:05
  • 1
Новые ведомственные награды полиции - СМИ получат знак с чернильницей
  • 23.07 12:53
  • 1
"Это вызов": Пентагон не устроила российская доктрина
  • 23.07 10:40
  • 1
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
  • 23.07 05:41
  • 2
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме