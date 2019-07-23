Заявлено, что ВВС Пакистана промахнулись по целям в Индии

Ни одна из 11 бомб, сброшенных самолетами ВВС Пакистана (PAF) во время их ответной атаки на индийские цели 27 февраля, не попала в цель, утверждает Indian Defense со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

Источник изображения: Denel Dynamics

Спустя пять месяцев после боестолкновений между Индией и Пакистаном и взаимной бомбежки территории становятся известными некоторые подробности противостояния двух ядерных держав. Высокопоставленные военные чиновники утверждают, что самолёты ВВС Исламской республики атаковали объекты на территории Индии и промахнулись.

Боевые самолеты пакистанских ВВС были вооружены высокоточными бомбами H-4 SOW и и REK. Первая - это высокоточная глиссадная бомба, изготовленная Пакистаном, способная планировать на дальние расстояния. На ней уставлена инфракрасная система, способная вычислить цель на последнем этапе полета. Бомба имеет южноафриканское происхождение. В ЮАР она носит название Denel Raptor II.

Планирующая бомба Denel Raptor II Источник изображения: Denel Dynamics

REK, в свою очередь, "китаец". Полное название боеприпаса - Range Extension Kit. Это комплект конвертации обычных неуправляемых бомб Mk-80 в умные.

Несмотря на то, что бомбы заявлены как высокоточные, одна из 11 не поразила цель, и даже не легла близко. Более того, три из них не взорвались.

- утверждают в Индии

Одной из предполагаемых целей была штаб-квартира бригады индийской армии в Бхимбер-Гали и склад боеприпасов в Наржане. При налете использовались истребители PAF F-16, JF-17 и Mirage V.

Краткая история обострения индо-пакистанского конфликта

Напомним, что отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились после теракта, совершенного в середине февраля в Кашмире. Тогда в ходе взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли более 40 индийских резервистов.

Индия обвинила в происшествии Пакистан. 26 февраля индийские ВВС нанесли удар по лагерю группировки "Джайш-и-Мухаммад" (*запрещена в РФ) высокоточными бомбами израильского происхождения. Пакистан утверждает, что ВВС Индии не смогли поразить цели, а все бомбы легли в стороне от возможного лагеря. В качестве подтверждения Исламабад предоставил кадры высотной съёмки.

В ходе боестолкновений, последовавших за этим, МиГ-21 индийских военно-воздушных сил был сбит с помощью ракеты AMRAAM, выпущенной истребителем F-16 пакистанских ВВС. Нью-Дели утверждает, что в ходе этого боя также был уничтожен пакистанский истребитель, однако подтверждения этому факту на данный момент не предоставлено.