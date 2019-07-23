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23.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Турции сравнили С-400 и ЗРК "Patriot"

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Источник изображения: Osman Orsal/Reuters

Российские зенитные ракетные системы С-400 по сравнению с американскими ЗРК "Patriot" являются более продвинутыми системами ПВО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot", – подчеркнул глава МИД в эфире телеканала ТГРТ.

Он также заявил, что С-400 встанут на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года, передает РИА "Новости".

Кроме того, по словам Чавушоглу, Турция готова ответить США, если Вашингтон введет санкции из-за поставок С-400, передает ТАСС.

Министр также отметил, что США пока не исключили Турцию из программы F-35. "(Президент США Дональд) Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса", – сказал Чавушоглу.

Между тем, 17 июля в администрации президента США заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также "будет иметь пагубные последствия" для взаимодействия Турции с НАТО.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
Ан-124
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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