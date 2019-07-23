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23.07.2019
Интерфакс-АВН

"Швабе" запатентовал новый демультиплексор

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Государственный институт прикладной оптики (ГИПО) запатентовал демультиплексор, способный разделять по длинам волн и передавать от одного источника более ста сигналов, сообщил холдинг "Швабе".

"Основным техническим результатом решения стало повышение уровня пропускания сигнала. Демультиплексор ГИПО способен фильтровать по длинам волн и передавать в десять раз больше каналов, чем его аналоги", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

Генеральный директор ГИПО Виллен Балоев отмечает, что "конструкция демультиплексора выполнена таким образом, чтобы минимизировать количество оптических элементов и улучшить характеристики изделия".

"Применение изобретения позволит без потери качества повысить уровень пропускания сигнала, а это важнейшая характеристика систем передачи информации", - отметил Балоев, которого цитирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
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