"Швабе" запатентовал новый демультиплексор

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Государственный институт прикладной оптики (ГИПО) запатентовал демультиплексор, способный разделять по длинам волн и передавать от одного источника более ста сигналов, сообщил холдинг "Швабе".

"Основным техническим результатом решения стало повышение уровня пропускания сигнала. Демультиплексор ГИПО способен фильтровать по длинам волн и передавать в десять раз больше каналов, чем его аналоги", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

Генеральный директор ГИПО Виллен Балоев отмечает, что "конструкция демультиплексора выполнена таким образом, чтобы минимизировать количество оптических элементов и улучшить характеристики изделия".

"Применение изобретения позволит без потери качества повысить уровень пропускания сигнала, а это важнейшая характеристика систем передачи информации", - отметил Балоев, которого цитирует пресс-служба.