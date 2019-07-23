МНО Филиппин оценит возможность покупки вооружений в Европе

Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия. Архивное фото.

ЦАМТО, 22 июля. Министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана посетит пять европейских государств с целью оценки возможности закупки вооружения и военной техники, которые предлагаются на рынок производителями из этих стран.

Как сообщает агентство PNA, 17 июля глава оборонного ведомства страны заявил представителям СМИ, что в сентябре 2019 года посетит Францию, Чехию, Великобританию, Испанию и Португалию.

На первом этапе министр намерен провести оценку того, могут ли производители из этих пяти стран предложить ВиВТ, которые необходимы Вооруженным силам Филиппин.

На вопрос о том, какое конкретно оборудование планируется оценить, Д.Лоренцана сообщил, что, в частности, будет рассмотрен вопрос закупки ДЭПЛ французского производства.

Ранее ВС Филиппин уже приобретали технику и вооружение европейского производства, включая два противолодочных вертолета AW-159 "Уайлдкэт" компании AgustaWestland (ныне Leonardo), зенитные ракетные комплексы группы MBDA для оснащения двух новых 2600-тонных фрегатов УРО класса "Хосе Ризал", которые строятся южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI).