Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"

Находящийся в достройке на ООО "Балтийский завод - судостроение" головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я) "Арктика". Санкт-Петербург, июнь 2017 года.

ЦАМТО, 22 июля. Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 млрд. руб., следует из материалов на портале госзакупок, передает "РИА Новости".

Федеральное государственное предприятие атомного флота проводит торги "на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 для ФГУП "Атомфлот". Начальная (максимальная) стоимость контракта – 100,059 млрд. руб. На строительство будут направлены средства федерального бюджета и внебюджетных источников, отмечает агентство.

Как следует из документов, один ледокол должен быть построен не позднее 20 декабря 2024 года, второй – не позднее 20 декабря 2026 года. Итоги тендера планируется подвести 6 августа.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 м, ширина – 34 м, водоизмещение – 33,5 тыс. т. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 м. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.