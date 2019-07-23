За последний месяц в войска ЦВО поступило около 80 единиц техники
Общеотраслевая информация, Авиация, Сухопутная техника, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Бронемашина (4х4) "Тигр-М" СпН под индексом АСН-233115.
Источник изображения: armyrecognition.com
ЦАМТО, 22 июля. Около 80 ед. военной и специальной техники поступило на вооружение войск Центрального военного округа в июне.
Среди поставляемых образцов – новейшая версия бронированного автомобиля "Тигр-М СпН", многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, а также модернизированные танки Т-72Б3. На вооружение войск ЦВО также поступило около 20 ед. техники связи.
До конца года планируется поступление около 1 тыс. новейших образцов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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