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23.07.2019
ЦАМТО

За последний месяц в войска ЦВО поступило около 80 единиц техники

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Бронемашина (4х4) "Тигр-М"
Бронемашина (4х4) "Тигр-М" СпН под индексом АСН-233115.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 22 июля. Около 80 ед. военной и специальной техники поступило на вооружение войск Центрального военного округа в июне.

Среди поставляемых образцов – новейшая версия бронированного автомобиля "Тигр-М СпН", многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, а также модернизированные танки Т-72Б3. На вооружение войск ЦВО также поступило около 20 ед. техники связи.

До конца года планируется поступление около 1 тыс. новейших образцов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Продукция
Су-34
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
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