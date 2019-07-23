За последний месяц в войска ЦВО поступило около 80 единиц техники

ЦАМТО, 22 июля. Около 80 ед. военной и специальной техники поступило на вооружение войск Центрального военного округа в июне.

Среди поставляемых образцов – новейшая версия бронированного автомобиля "Тигр-М СпН", многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, а также модернизированные танки Т-72Б3. На вооружение войск ЦВО также поступило около 20 ед. техники связи.

До конца года планируется поступление около 1 тыс. новейших образцов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.