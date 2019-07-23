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23.07.2019
Российская газета

Российские штурмовики приняли участие в военных учениях в Киргизии

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Четыре штурмовика Су-25СМ российской объединенной военной авиабазы Кант, которая находится в Чуйской области Киргизии и используется Россией в соответствии с межгосударственным договором, приняли участие в специальных тактических учениях "Сары-Таш - 2019".

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в который структурно входит военный аэродром, учения проводились по плану Генштаба вооруженных сил Киргизии. В воскресенье состоялся заключительный их этап. Участники отработали межведомственную координацию и взаимодействие в подготовке и проведении спецоперации.

Российские самолеты нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим бронетехнику и скопление незаконных бандформирований.

- Кроме того, летчики отработали преодоление системы противовоздушной обороны: они выполнили противоракетное маневрирование. Полеты выполнялись на скоростях 700 до 750 километров в час и на высоте 300 до 3000 метров, - уточнили представители округа.

На вооружении базы Кант, помимо штурмовиков Су-25, имеются также вертолеты Ми-8.


Татьяна Воробьева

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Страны
Киргизия
Россия
Продукция
Ми-8
Су-25
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Минoбороны РФ
Проекты
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