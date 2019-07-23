Три многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиаполк ЗВО в Тверской области

ЦАМТО, 22 июля. В рамках гособоронзаказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области.

Летчики авиаполка осуществили приемку истребителей Су-35 на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре и выполнили перелет на авиатехнике к месту постоянной дислокации, преодолев более 9 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.

Истребители Су-35 заменят устаревшие типы авиатехники. Перед перевооружением экипажи прошли переобучение для эксплуатации новых самолетов.

Ранее истребителями Су-35 был полностью перевооружен гвардейский истребительный авиационный полк ЗВО, дислоцированный в Республике Карелия, сообщает пресс-служба Западного военного округа.