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23.07.2019
Российская газета

Британские истребители оснастят спутниковым ТВ

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Правительство Великобритании объявило, что у него есть амбициозные программы в области обороны. Речь идет о небольших разведывательных спутниках, способных транслировать видеоизображение высокой четкости. Это будет целая группа спутников.

Как пишет издание Jane’s, на данный проект Великобритания планирует потратить более 30 миллионов фунтов стерлингов (37,25 миллиона долларов США). Об этом в Лондоне сообщила министр обороны Великобритании Пенни Мордонт (Penny Mordaunt).

Современные разведывательные спутники могут передавать лишь снимки поверхности Земли, пишет издание N+1. Сделать вывод о перемещении военных сил неприятеля можно только проанализировав серию изображений. У Великобритании уже есть небольшой спутник Carbonite-2, передающий цветные видеозаписи в режиме реального времени. И это первый спутник в мире. Кстати, Минобороны страны частично финансировало проект данного спутника. Так вот, на переданных изображениях можно различить небольшие объекты, такие как катера или машины.

Как сообщает Jane’s, согласно новому проекту, Лондон планирует отправить в космос гуппу спутников. От них ждут цветные видеоизображения высокой четкости. Видео смогут получать экипажи истребителей Военно-воздушных сил Великобритании. Предполагается, что спутники подготовят к запуску в течение года.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
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