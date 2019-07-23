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23.07.2019
Военное обозрение

Американское издание обвинило Китай в тайном сговоре с Камбоджей

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Американское издание The Wall Street Journal обвинило Китай в якобы заключенном тайном соглашении с Камбоджей, которое предусматривает эксклюзивное право ВМС Китая пользоваться камбоджийской военно-морской базой. Пр этом издание ссылается на "свои источники".

Источник изображения: topwar.ru

По данным американского издания, Пекин заключил с Пномпенем тайное соглашение, которое предоставляет китайским военно-морским силам доступ к камбоджийской военно-морской базе Реам в Сиамском заливе сроком на 30 лет с автоматическим продлением каждые 10 лет после истечения основного. Согласно соглашению, Китай может размещать на данной базе военный персонал, хранить оружие и швартовать боевые корабли. Источники издания утверждают, что тайное соглашение между Китаем и Камбоджей было заключено еще весной этого года.

В правительстве Камбоджи отреагировали на данную публикацию и заявили, что слухи о заключенном соглашении являются неправдой.

Ничего подобного не происходит

- заявил представитель правительства Камбоджи Фэй Сифан.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства США в Камбодже Эмили Зиберг подчеркнула, что Вашингтон "обеспокоен любыми шагами правительства Камбоджи по разрешению иностранного военного присутствия" в стране, которое нарушает мир и стабильность в регионе. В США отмечают, что данное соглашение якобы заключено в то время, когда "США и их союзники пытаются не допустить использование китайской армией аэропорта, который строится частной китайской компанией в Дара Сакоре".

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Страны
Камбоджа
Китай
США
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