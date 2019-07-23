"Абрамсы" против РТ-31

Польские танкисты для американцев "русских" изображали

В Польше прошли крупнейшие за последнее время маневры НАТО, в которых приняли участие 10000 военнослужащих из США, Польши, Румынии и Хорватии и более 30 единиц бронетехники, польские вертолеты.

Как и все последние учения альянса, они, разумеется, были посвящены "сдерживанию России". И в этом контексте, пожалуй, наибольший интерес представляет такой элемент учений усиленной боевой группы передового присутствия Северо-Атлантического альянса на полигоне Бемово - Пески, как учебный бой американских и польских танкистов, являющийся частью ежегодных учений "Танковая битва".

Не секрет, что еще со времен существования СССР, одним из главных страхов стратегов Альянса, были советские "танковые орды", утюжащие своими гусеницами европейские автобаны, и рвущиеся к Ла-Маншу. Эти страхи оживили и актуализировали российские танкостроители, не только создавшие новые машины, но и запустившие эффективные и не слишком дорогостоящие программы глубокой модернизации ОБТ еще советского производства, позволившие в краткие сроки радикально увеличить танковый парк ВС России.

В свете этого особый интерес американских танкистов вызывали такие машины условного противника, как ОБТ РТ-91 Twardy. Что не случайно – ведь это, ни что иное, как глубокая модернизация лицензионного варианта советского Т-72М1, производимого в Польше.

Суть изменений, следующая: на РТ-91 установили динамическую защиту ERAWA-1 по принципу работы, особо не отличается от советской ДЗ "Контакт-1". Для постановки дымовых завес используется 902Б "Туча", присутствуют гранаты "Тэлар" для поставления аэрозольных завес (для защиты от систем с лазерным наведением). На носовой части корпуса установлены резинотканевые экраны. На "Тварды" установлен дизельный двигатель S-12U мощностью 850 л.с., обеспечивающий скорость по шоссе до 60 км/ч по шоссе и до 40-45 км/ч по пересеченной местности, при массе 47 тонн. Для механика-водителя установили ночной прибор видения.

Главное вооружение танка - 125-мм стабилизированная гладкоствольная пушка 2А46 (лишенная возможности вести огонь управляемыми снарядами). Перезарядка осуществляется автоматом заряжания (карусельного типа) на 22 снаряда, скорострельность составляет 7-8 выстрелов в минуту. На замену советским 3БМ15 и 3БМ22 был создан собственный 125-мм БОПС с бронепробиваемостью в 520- мм на 2000 м. Была усовершенствована система управления огнем. Дистанционного управления зенитным пулеметом не предусмотрено, на польском ОБТ отсутствует тепловизионный прицел. На вооружение РТ-31 был принят в 1995 году и производился до 2002 года. Всего было произведено 232 машины.

Несмотря на то, что эта модель уже несколько устарела, она, из всего того, что имеется в польских войсках, в наибольшей степени сходна с российскими танками. И потому в этих маневрах поляки изображали "русских". В ходе учебного боя отрабатывалась как операция объединенной танковой группы, так и процесс эвакуации поврежденных машин.

Добавим, что использование техники советско-российских стандартов (или близкой к ним), стало необходимым атрибутом значительной части военных учений западного блока. В свете этого вопрос - "против кого они готовятся воевать" - выглядит праздным.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",