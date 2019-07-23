Войти
23.07.2019
Военно-промышленный курьер

"Абрамсы" против РТ-31

1380
0
0

Польские танкисты для американцев "русских" изображали

В Польше прошли крупнейшие за последнее время маневры НАТО, в которых приняли участие 10000 военнослужащих из США, Польши, Румынии и Хорватии и более 30 единиц бронетехники, польские вертолеты.

Как и все последние учения альянса, они, разумеется, были посвящены "сдерживанию России". И в этом контексте, пожалуй, наибольший интерес представляет такой элемент учений усиленной боевой группы передового присутствия Северо-Атлантического альянса на полигоне Бемово - Пески, как учебный бой американских и польских танкистов, являющийся частью ежегодных учений "Танковая битва".

Не секрет, что еще со времен существования СССР, одним из главных страхов стратегов Альянса, были советские "танковые орды", утюжащие своими гусеницами европейские автобаны, и рвущиеся к Ла-Маншу. Эти страхи оживили и актуализировали российские танкостроители, не только создавшие новые машины, но и запустившие эффективные и не слишком дорогостоящие программы глубокой модернизации ОБТ еще советского производства, позволившие в краткие сроки радикально увеличить танковый парк ВС России.

В свете этого особый интерес американских танкистов вызывали такие машины условного противника, как ОБТ РТ-91 Twardy. Что не случайно – ведь это, ни что иное, как глубокая модернизация лицензионного варианта советского Т-72М1, производимого в Польше.

Суть изменений, следующая: на РТ-91 установили динамическую защиту ERAWA-1 по принципу работы, особо не отличается от советской ДЗ "Контакт-1". Для постановки дымовых завес используется 902Б "Туча", присутствуют гранаты "Тэлар" для поставления аэрозольных завес (для защиты от систем с лазерным наведением). На носовой части корпуса установлены резинотканевые экраны. На "Тварды" установлен дизельный двигатель S-12U мощностью 850 л.с., обеспечивающий скорость по шоссе до 60 км/ч по шоссе и до 40-45 км/ч по пересеченной местности, при массе 47 тонн. Для механика-водителя установили ночной прибор видения.

Главное вооружение танка - 125-мм стабилизированная гладкоствольная пушка 2А46 (лишенная возможности вести огонь управляемыми снарядами). Перезарядка осуществляется автоматом заряжания (карусельного типа) на 22 снаряда, скорострельность составляет 7-8 выстрелов в минуту. На замену советским 3БМ15 и 3БМ22 был создан собственный 125-мм БОПС с бронепробиваемостью в 520- мм на 2000 м. Была усовершенствована система управления огнем. Дистанционного управления зенитным пулеметом не предусмотрено, на польском ОБТ отсутствует тепловизионный прицел. На вооружение РТ-31 был принят в 1995 году и производился до 2002 года. Всего было произведено 232 машины.

Несмотря на то, что эта модель уже несколько устарела, она, из всего того, что имеется в польских войсках, в наибольшей степени сходна с российскими танками. И потому в этих маневрах поляки изображали "русских". В ходе учебного боя отрабатывалась как операция объединенной танковой группы, так и процесс эвакуации поврежденных машин.

Добавим, что использование техники советско-российских стандартов (или близкой к ним), стало необходимым атрибутом значительной части военных учений западного блока. В свете этого вопрос - "против кого они готовятся воевать" - выглядит праздным.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Хорватия
Продукция
2А46
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
22.07.2019
"Эпическая битва": учебное сражение Abrams и Т-72М сняли на видео
19.07.2019
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
16.03.2018
НАТО запугивает Россию учениями у границ
09.04.2014
«НАТО и Польша хотели сотрудничества с Россией» — интервью министра обороны Польши
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 23:38
  • 5
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 23.07 22:20
  • 26
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 23.07 21:34
  • 15
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 23.07 20:18
  • 4
Еще о проблеме задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
  • 23.07 19:37
  • 2
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
  • 23.07 19:28
  • 4
Высадка на Луну: почти никаких результатов за 50 лет! (Le Temps, Швейцария)
  • 23.07 17:51
  • 44
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 23.07 15:37
  • 1
В США российскую "Армату" назвали неконкурентоспособной
  • 23.07 15:19
  • 2
США строят новые стратегические баллистические ракеты
  • 23.07 15:09
  • 4
Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней
  • 23.07 14:43
  • 7752
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.07 14:05
  • 1
Новые ведомственные награды полиции - СМИ получат знак с чернильницей
  • 23.07 12:53
  • 1
"Это вызов": Пентагон не устроила российская доктрина
  • 23.07 10:40
  • 1
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
  • 23.07 05:41
  • 2
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме