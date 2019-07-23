Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео

CGTN / YouTube

Вхождение китайской космической лаборатории Tiangong-2 в плотные слои атмосферы Земли попало на видео. Соответствующий ролик, снятый камерой, установленной на летательном аппарате, на YouTube опубликовал CGTN (China Global Television Network).

Контролируемый сход с околоземной орбиты Tiangong-2 состоялся 19 июля, когда большая часть летательного аппарата сгорела в атмосфере планеты, а небольшие его фрагменты упали в Тихий океан.

2 апреля китайская космическая лаборатория Tiangong-1 сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана.

Космический корабль Tiangong-2 запущен в сентябре 2016 года. На околоземной орбите летательный аппарат должен был проработать два года. Конструктивно Tiangong-2 состоит из экспериментального и ресурсного модуля. Длина космической лаборатории — 10,4 метра. Максимальный диаметр — 3,35 метра. Масса — 8,6 тонны. Основной задачей Tiangong-2 является сближение и стыковка с пилотируемым (Shenzhou) и грузовым (Tianzhou) кораблями.