Парламент Болгарии одобрил покупку в США истребителей F-16 Блок.70

ЦАМТО, 22 июля. Парламент Болгарии в двух чтениях одобрил пакет законопроектов, связанных с покупкой в США 8 новых истребителей F-16 Блок.70 для ВВС страны.

Как сообщают болгарские СМИ, дискуссия о ратификации договора с США продолжалась более четырех часов. Так, БСП (Болгарская социалистическая партия) и партия "Воля" предлагали отложить голосование на 3 или 6 месяцев, что фактически означало бы прекращение процедуры закупки, поскольку срок действия предложения США по поставке F-16 истекает 5 сентября.

После обсуждения за подписание соглашения с США в первом чтении из 210 присутствовавших проголосовали 124 депутата от ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), ВМРО (Болгарское национальное движение) и ДПС ("Движение за права и свободы"). "Против" были депутаты от БСП (Болгарская социалистическая партия), НФСБ ("Национальный фронт спасения Болгарии"), "Воля" и "Атака". При этом рассмотрение вопроса раскололо националистическую политическую коалицию "Объединенные патриоты" (ВМРО, НФСБ и "Атака"). "За" здесь проголосовали 11 человек, "против" – 9 человек, трое воздержались. При рассмотрении пакета во втором чтении "за" покупку F-16 высказались 123 депутата.

Таким образом, парламент одобрил законопроект о ратификации международного договора BU-D-SAB "Самолеты F-16 Block-70 и связанная поддержка" (F-16 Block-70 aircraft and associated support), международного договора BU-D-AAA "Боеприпасы в поддержку F-16" (Munitions in support of the F-16), международного договора BU-P-AAD "Ракеты AIM-9X Block II Sidewinder, сопутствующие материалы и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) и международного договора BU-P-LAR "Многофункциональная система обмена информацией – единая тактическая радиосистема MIDS-JTRS, сопутствующая поддержка и оборудование" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Парламент также ратифицировал законопроект о подписании рамочного соглашения между Министерством экономики и Lockheed Martin Global Inc о промышленном сотрудничестве и принял законопроект о внесении изменений и дополнений в "Закон о государственном бюджете Болгарии на 2019 год" в двух чтениях.

Внесение изменений в бюджет вызвано необходимостью немедленной оплаты приобретения F-16. В итоге оборонный бюджет страны вырос с 1,414 до 3,514 млрд. левов. Текущие расходы затронуты не были и остались на уровне 1,310 млрд. левов, а капитальные расходы были увеличены со 103,397 млн. левов до 2,203 млрд. левов.

Общая стоимость приобретения самолетов составила 2198,3 млн. левов (1,256 млрд. долл.) из расчета по прогнозируемому курсу 1,75 лева за доллар. Форма оплаты предусматривает полное внесение суммы в ближайшее время на счет федерального правительства США. Средства должны быть перечислены до 5 сентября. Предполагается, что первые два самолета будут поставлены через 4 года – в середине 2023 года, еще четыре – к концу 2023 года. Два последних F-16 будут получены в первом квартале 2024 года.

По информации командующего ВВС генерал-майора Цанко Стойкова, в США пройдут обучение 12 пилотов и 65 технических специалистов. Причиной сокращения числа пилотов по сравнению с первоначально заявленным количеством, является высокая стоимость. К примеру, США запросили 40 млн. долл. только за изучение языка. С другой стороны, уровень подготовки пилотов повышен до инструктора.

Как сообщал ЦАМТО, Кабинет министров Болгарии одобрил вышеуказанный пакт соглашений на состоявшемся 10 июля заседании. На основании этого решения министр обороны страны Красимир Каракачанов подписал соответствующие документы 11 июля 2019 года. Эти соглашения должен быть одобрить парламент страны, что и было выполнено в соответствии с законодательством страны.