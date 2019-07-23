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23.07.2019
Российская газета

Видео: Су-30 ВВС Венесуэлы перехватил американского разведчика

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео перехвата американского самолета-разведчика EP-3 истребителем Су-30 ВВС Венесуэлы. Инцидент произошел 19 июля над Карибским морем.

Южное командование армии Соединенных Штатов обвинило венесуэльского летчика в "агрессивном преследовании"- якобы действия истребителя Су-30 "подвергали риску экипаж и самолет" ВВС США. По словам  американцев, их разведчик  выполнял задачи в международном воздушном пространстве.

В минобороны Венесуэлы уточнили, что прилетевший с северо-запада Карибского моря самолет ВВС США нарушил воздушное пространство страны и не отвечал  на запросы. Навстречу был поднят перехватчик Су-30, проводивший нарушителя к выходу  из региона.

- Действия пилота Су-30 демонстрируют, что Россиия безответственно оказывает военную поддержку режиму Мадуро, - заявили американцы.

- В лучших традиция ВКС, - пишут комментаторы видео.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
Су-30
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