Видео: Су-30 ВВС Венесуэлы перехватил американского разведчика

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker вЂњaggressively shadowedвЂќ a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP — U.S. Southern Command (@Southcom) 21 РёСЋР»СЏ 2019 Рі.

В Сети появилось видео перехвата американского самолета-разведчика EP-3 истребителем Су-30 ВВС Венесуэлы. Инцидент произошел 19 июля над Карибским морем.

Южное командование армии Соединенных Штатов обвинило венесуэльского летчика в "агрессивном преследовании"- якобы действия истребителя Су-30 "подвергали риску экипаж и самолет" ВВС США. По словам американцев, их разведчик выполнял задачи в международном воздушном пространстве.

В минобороны Венесуэлы уточнили, что прилетевший с северо-запада Карибского моря самолет ВВС США нарушил воздушное пространство страны и не отвечал на запросы. Навстречу был поднят перехватчик Су-30, проводивший нарушителя к выходу из региона.

- Действия пилота Су-30 демонстрируют, что Россиия безответственно оказывает военную поддержку режиму Мадуро, - заявили американцы.

- В лучших традиция ВКС, - пишут комментаторы видео.

Антон Валагин