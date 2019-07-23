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23.07.2019
ТАСС

Ракету-носитель "Протон-М" для запуска двух спутников связи отправили на Байконур

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © Роскосмос/ТАСС

Дата запуска пока не уточняется

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева отправил ракету-носитель "Протон" и разгонный блок "Бриз-М" на космодром Байконур в рамках подготовки к запуску спутников Eutelsat 5 и MEV-1. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

"В ночь на 22 июля 2019 года из ракетно-космического завода ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") на космодром Байконур отправлены средства выведения в составе ракеты-носителя "Протон-М", головного обтекателя, переходной системы и разгонного блока "Бриз-М" для кластерного запуска космических аппаратов "Eutelsat 5 West B и MEV-1", - сообщили в Центре им. М. В. Хруничева.

Дата запуска на сайте предприятия не уточняется.

Контракт на запуск двух спутников был заключен между компанией International Launch Services (ILS) и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat в 2016 году.

Предыдущий запуск "Протона-М" состоялся 13 июля. Он вывел на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
Байконур
ОБСЕ
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