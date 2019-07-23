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23.07.2019
Военно-промышленный курьер

Премьер-министр Абэ: вместо "сил самообороны" нам нужна полноценная армия

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Источник изображения: vpk-news.ru

По итогам прошедших выборов в Палату советников Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ, вероятнее всего, сохранит свой пост. Как показывают экзитполы, правящая Либерально-демократическая партия во главе с Абэ получает большинство в верхней палате парламента.

Абэ после выборов уже сделал несколько заявлений по внешней политике. В эфире японского телевидения премьер-министр заявил, что хочет до 2021 года, когда должен окончиться его срок пребывания у власти, провести референдум по внесению изменений в конституцию страны 1947 года. 

В ходе кампании Абэ не раз подчёркивал, что граждане должны высказать своё мнение на проблему девятой статьи конституции, провозглашающей отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. По мнению премьер-министра, учитывая перспективы развития нестабильности в регионе, Япония должна отказаться от "мирной" статьи и создать вместо "сил самообороны" полноценную армию.

Кроме того, премьер-министр и лидер Либерально-демократической партии отметил, что в его планах по-прежнему остаётся заключение мирного договора с Россией.

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