Sohu: Новейшие китайские УДК отстают от мирового уровня

По мере того, как появляется все больше фотографий типа 075, становятся ясными характеристики новейших китайских универсальных десантных кораблей. Судя по имеющимся материалам, их водоизмещение будет равно примерно 30 тыс. тонн, что ставит данную модель в промежуточное положение между французскими "Мистралями" и американскими "Осами". Как пишет издание, "это третье место среди УДК".

Источник изображения: http://www.sohu.com/

Тип 075 имеет два подъёмника в кормовой части, способен нести на своем борту от 12 до 14 вертолётов, в док-камере можно перевозить от 2 до 3 десантных катеров на воздушной подушке модели Mustang 726a.

Мировой расклад

В настоящее время существует множество стран, которые имеют в строю или строят амфибийные корабли и вертолетоносцы. В США это 13 представителей типов "Америка", "Оса" и "Тарава", в Японии – по два "Идзумо" и "Хьюга", в Южной Корее – два классов "Токусима" и "Маро". В Австралии – две "Канберры", в Турции – один "Анадолу", построенные на основе проекта "Хуан Кардос I", который состоит на вооружении испанского флота. Италия ведет постройку "Триеста". Франция и Египет имеют три и два "Мистраля" соответственно. Бразилия недавно приобрела у Великобритании "Океан". Свои УДК планируют построить Россия и Сингапур.

Таким образом, в настоящее время во всем мире строятся или уже несут службу 32 УДК, из которых два китайских корабля типа 075 уже спущены на воду, и, вероятно, будет построен еще один.

Недостатки типа 075

Однако они не обладают важным преимуществом многих УДК – способностью нести на борту F-35B, что не позволяет им стать легкими авианосцами.

Поэтому боевые возможности [типа 075] будут значительно снижены. Кроме того, отстают в своем развитии наши вертолеты, поэтому, судя по всем показателям, 075 не может войти в ряды УДК мирового класса, отставая от него.

- отмечает Sohu.

Однако, полагает издание, имеющиеся недостатки могут быть устранены при постройке в будущем более мощного УДК. Тем более, что задача создания корабля, способного нести самолеты вертикального взлета, не является неотложной.

В настоящее время Китай имеет представительную десантную группировку. На вооружении будут состоять 8 кораблей типа 071 [Sohu не засчитывает их в рассматриваемый в статье класс], строительство всей серии уже ведется. Имеется большое количество кораблей, перевозящих бронетехнику. Поэтому в целом уже сформирована основа десантных морских сил.

Источник изображения: http://www.sohu.com/

Изображение перспективной десантной группы ВМС НОАК