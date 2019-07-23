Опубликованы кадры эвакуации спецназа США на Ми-17 в Афганистане

В сети появилось видео использования американскими военнослужащими российского вертолёта в Афганистане. Речь идёт о вертолёте Ми-17, партия которых ранее была закуплена для нужд афганской армии. Но используется он, как следует из опубликованного ролика, и американским спецназом.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах продемонстрировано, как вертолёт Ми-17 приземляется в гористой местности с целью эвакуации нескольких бойцов американского спецназа. При этом погрузка американских спецназовцев на борт проходит фактически в условиях боя. Американцы отстреливаются, причём огонь ведётся в одном направлении – главным образом по вершинам господствующих высот, в сторону от площадки, на которую приземлился вертолёт российского производства.

Пока одни осуществляют погрузку на борт, другие проводят огневое прикрытие.

Судя по всему, один из бойцов спецподразделения армии США получил ранение. На борту ему пытаются оказать первую медпомощь.

Можно предположить, что американский спецназ был отправлен на выполнение боевой задачи в тыл к талибам ("Талибан" - террористическая организация, запрещённая в РФ).

Тем временем сообщается, что в течение месяца в северной провинции Фарьяб совместными силами проводилась наиболее масштабная за всё последнее время операция против талибов. Если верить отчёту афганского 209-го корпуса вооружённых сил, то итогом операции стала ликвидация более 500 террористов, 56 были взяты в плен, талибы были выбиты из 60 населённых пунктов провинции.