В сети заявлено о планах внесения изменений в Дисциплинарный устав ВС РФ

В сети появились сведения о том, что министерство обороны подготовило проект изменений в Дисциплинарный устав Вооружённых сил РФ. Основой для изменений является законодательный запрет на размещение в сети Интернет данных, связанных со службой, для военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

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Предполагается ввести ответственность дисциплинарного характера за предоставления средствам массовой информации и интернет-ресурсам каких-либо данных о службе. Также дисциплинарную ответственность предполагается ввести за публикацию информации, позволяющей определить место прохождения службы военнослужащего, его сослуживцев, других военнослужащих и проходящих военные сборы лиц.

Планируется распространить ответственность за наличие электронных устройств, позволяющих осуществлять съёмку, хранить полученную информацию о прохождении службы.

К грубым дисциплинарным поступкам планируется отнести распространение информации об участии в военных учениях, боевых действия, военных сборах, походах кораблей, участии в мероприятиях по ликвидации последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий.

Планируется, что такого рода изменения в устав будут внесены со следующего года.

Пользователи уже отметили, что меры могут оказаться половинчатыми из-за того, что сегодня на улицах городов РФ – множество видеокамер, зачастую транслирующих изображение непосредственно в Интернет. Поэтому передвижения военнослужащих (по меньшей мере, вне территории войсковых частей) и без того оказывается в режиме доступности тех лиц, у которых это может вызвать определённый интерес.