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23.07.2019
Lenta.ru

Робот "Федор" заговорил

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Источник изображения: Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Роботу "Федор", которому предстоит отправиться на МКС, добавили функции голосового помощника. Об этом агентству РИА Новости сообщили в "Роскосмосе".

В госкорпорации уточнили, что это было сделано для его общения с космонавтами — чтобы андроид мог понимать вопросы и передавать данные членам экипажа. 26 июня сообщалось, что российские космонавты уже прошли тренировку с "Федором".

Робот "Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Одной из областей применения "Федора" называются работы в открытом космосе.

"Федор" недавно сменил имя, теперь его зовут Skybot F-850. Он должен отправиться на МКС 22 августа, однако, по утверждению ряда СМИ, люк "Союза" якобы оказался слишком тесным для робота. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин успокоил общественность, назвав подобные публикации "чушью". "Пролез", — добавил Рогозин.

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