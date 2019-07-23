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23.07.2019
Lenta.ru

Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме

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Инна Львова
Инна Львова.
Источник изображения: Фото: U.S. Air Force

Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.

"Я переехала в Соединенные Штаты, когда мне было восемь лет. Родом я из России и Украины. Я горжусь тем, что я американка. Возможности, которые предоставляет эта страна, феноменальны, жизнь здесь удивительна", — сказала мастер-сержант.

Львова рассказала, что гордится своей трудовой этикой. "Там, откуда я родом, у нас нет равных возможностей, поэтому, чтобы попасть туда, где вы хотите быть, вам нужно очень много работать", — добавила военный.

Львова отметила дружелюбное отношение. "Военно-воздушные силы действительно хорошо практикуют разнообразие. Я всегда чувствовала себя частью этой команды и миссии. Вокруг меня отличная система поддержки и люди, к которым я могу обратиться в случае необходимости", — сказала Львова.

Ее начальник, мастер-сержант Кэти Блейк, отметила позитивный настрой подчиненной и отсутствие у нее "плохих дней".

"Я здесь, чтобы служить своей стране. Неважно, где я родилась или выросла. Мы все здесь, чтобы служить, мы все американские летчики", — сказала Львова.

После получения звания мастер-сержанта военная планирует оставить службу и уйти на работу в офис компании Apple в Остине (Техас). "В конце концов, тяжелая работа действительно окупается", — добавила она.

В июне заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что россиянки, которые впервые в истории страны прошли обучение на военных летчиц, смогут служить в любом роде авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
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2 комментария
№1
23.07.2019 05:19
"Военно-воздушные силы действительно хорошо практикуют разнообразие. Я всегда чувствовала себя частью этой команды и миссии. Вокруг меня отличная система поддержки и люди, к которым я могу обратиться в случае необходимости", — сказала Львова.

Ее начальник, мастер-сержант Кэти Блейк, отметила позитивный настрой подчиненной и отсутствие у нее "плохих дней".
Гугл-переводчик прекрасен.Я только не понял про "плохие дни".У этой "части команды" пропала менструация после поступления на  службу империалистам..?)))
+1
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№2
23.07.2019 05:41
и на чем летает эта "летчица" ?
начнется большая война , запоет совсем другие песни .
почти все бабы что попали в Ирак во время боевых действий потом блеяли про сексуальное насилие  в их отношении .
+5
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