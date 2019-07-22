В Совфеде обсудят доклад кабмина о выполнении договора о СНВ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Совет Федерации планирует обсудить 24 июля ежегодный доклад правительства о состоянии стратегических ядерных сил и ход выполнения договора о СНВ, сообщили РИА Новости в комитете Совфеда по обороне и безопасности.

"24 июля комитеты Совета Федерации по международным делам вместе с комитетом по обороне и безопасности рассмотрит ежегодный доклад правительства, посвящённый состоянию стратегических ядерных сил РФ и ходу выполнения договора о СНВ", - сказал собеседник агентства.

В заседании комитетов примут участие представители Минобороны и МИД.