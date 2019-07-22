Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты. Первыми такое оружие в 1878-м применили русские моряки, атаковав турецкие корабли с минимальной дистанции. После этого адмиралам пришлось полностью пересмотреть тактику морского боя. О самых смертоносных торпедах всех времен — в материале РИА Новости.

Ветераны двух войн

Всерьез за развитие торпедного оружия инженеры взялись в начале двадцатого века, когда военные флоты стали оснащаться броненосцами. Так, почти половина боевых кораблей, потопленных в годы Первой мировой, уничтожена торпедами. К началу Второй мировой войны это оружие стало совершеннее. В частности, снаряды имели несколько скоростных режимов, дальность хода в несколько километров, контактные и неконтактные взрыватели, системы наведения и слежения за целью. Но при этом им пока еще не хватало надежности, точности и мощности.

К примеру, одна из разработок гитлеровской Германии — торпеда Т5 "Цаункениг" с акустическим наведением — шла за целью, ориентируясь по звуку винтов. Этот снаряд поступил на вооружение кригсмарине в 1943-м и стал одним из основных видов вооружения немецких подводных лодок. Торпеда калибра 533 миллиметра несла трехсоткилограммовый боевой заряд со скоростью около пятидесяти километров в час и могла поразить корабль противника на дальности более пяти с половиной тысяч метров.

Германские моряки заряжают торпедные аппараты на подводной лодке. Первая мировая война Источник изображения: © Фото : National Archives and Records Administration

Однако торпеда оказалась не столь эффективной, как ожидали. Немцы зафиксировали только 58 точных попаданий "Цаункенингов" из почти 650 пусков. Попав в кильватерный след судна, торпеда часто взрывалась раньше времени. Кроме того, опасности подвергались и сами носители торпед — из-за несовершенства системы наведения "Цаункенинги" порой "охотились" на выпустившие их подводные лодки.

Торпеды T5 - (G7es) "Zaunknig" Источник изображения:

Стратегия самураев

В годы Второй мировой применялись и обитаемые торпеды, которыми управляли сидевшие в корпусе бойцы. Самая известная в этом ряду — японская "Кайтен", которую к цели вел пилот-смертник. Активно использовать это оружие японцы стали на завершающем этапе войны. Императорский флот терпел тяжелые поражения от американских моряков и в качестве возмездия выбрал очень необычное оружие. "Кайтен", по сути, представляла собой мини-субмарину.

В точку пуска торпеду доставлял корабль или подводная лодка. В корпус садился оператор, который определял свою цель через перископ и включал режим атаки. Сначала в конструкции "Кайтенов" предполагались системы катапультирования, но позже от них отказались из-за того, что пилот, оказавшись в эпицентре взрыва, все равно имел крайне мало шансов выжить.

В носовой части торпеды размещалась боеголовка массой полторы тонны, способная уничтожить практически любой корабль американского флота. Однако эффективность "Кайтенов" оказалась очень низкой — японцы потопили только около десяти американских кораблей и судов, использовав более сотни торпед-камикадзе. "Кайтены" тонули, взрывались, пилоты часто ошибались с курсом и отправлялись на дно вместе с торпедами. Кроме того, довольно крупные "Кайтены" легко обнаруживались, когда приближались к цели, и уничтожались еще на подходе.

"Кайтен" на палубе подводной лодки — носителя Источник изображения: © Фото : Public domain

Чуть более успешным проектом оказалась итальянская человекоуправляемая торпеда "Майале". Здесь уже пилотам не требовалось самопожертвование. Торпедой управляли два подводника в гидрокостюмах, сидевшие на ней верхом. "Майале" были тихоходными — с помощью электромотора они развивали скорость всего около восьми километров в час. Под водой операторы могли находиться до шести часов и пройти в таком положении до тридцати километров.

"Майале" были оружием диверсантов — экипаж подводного аппарата скрытно проникал в морские базы противника и устанавливал на днищах кораблей съемную боевую часть торпеды с часовым механизмом. После этого бойцы покидали место операции. Таким способом итальянцы нанесли значительный ущерб английскому флоту, подорвав несколько танкеров и военных транспортов.

Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Халдей

Внезапный "Шквал"

Современное торпедное оружие настолько "умное" и точное, что в операторах не нуждается. К примеру, на вооружении ВМФ России стоит самая быстрая в мире торпеда "Шквал". Главное ее преимущество перед аналогами — колоссальная скорость. Торпеду приняли на вооружение в 1977-м, и сейчас она модернизируется — "Шквал" сможет погружаться на глубину более ста метров.

Движется снаряд в так называемой воздушной каверне. Из-за этого проявляются и его недостатки — торпедой практически невозможно управлять. При этом "Шквал" очень шумный и может применяться на небольшой дистанции до цели — всего порядка десяти километров. Эта торпеда неуправляемая, а точные координаты цели вводятся перед самым пуском. Но все недостатки компенсируются внезапностью "Шквала" — он подходит к кораблю противника на скорости до трехсот километров в час, достигаемой за счет прямоточного гидрореактивного двигателя. Кроме того, торпеду оснащали ядерной боевой частью, которая с лихвой компенсирует невысокую точность.

Казенная часть торпедного аппарата на фрегате "Адирал Макаров" Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Другая современная российская торпеда "Физик" такой скорости не развивает, но зато может пройти под водой рекордные пятьдесят километров и доставить к борту вражеского корабля триста килограммов тротила. Активно-пассивная гидроакустическая система "Физика" распознает кильватерный след на расстоянии от одного до двух с половиной километров. После захвата цели оторваться от торпеды почти невозможно. "Физик" практически бесшумен, что усложняет его обнаружение, а наводится на цель либо с помощью головки самонаведения, либо управляется по кабелю длиной около тридцати километров.

Торпеда Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Высотная торпеда

Одна из последних разработок американского ВПК в части торпедного вооружения — малогабаритная противолодочная торпеда Mark 54. Эта "малышка" при весе в триста килограммов несет на себе всего сорок килограммов взрывчатки. Но ее преимущество в том, что она может быть сброшена с воздуха, причем самолету даже не нужно входить в зону действия корабельной ПВО.

Торпеда Mark 54 Источник изображения: © Фото : Public Domain

Для этого американцы разработали систему высотного сброса HAAWC (High Altitude Antisubmarine Warfare Weapons Capability). Торпеда оснащена комплектом крыльев и хвостовым оперением, что позволяет сбрасывать Mark 54 на большом удалении от цели и в диапазоне высот от 250 метров до 15 километров. После достижения безопасной высоты для соприкосновения с водой аэродинамический обвес отстреливается, и боеприпас уже самостоятельно движется к цели по заданному курсу. Это решение делает пуск безопасным и скрытным, а самолет-носитель остается недосягаем для ПВО. Mark 54 можно запускать и с помощью стандартных корабельных пусковых установок.