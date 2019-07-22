Команда России получила четыре «золота» и одно «серебро» на Международной физической олимпиаде

Российская команда завоевала четыре золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая проходила в Тель-Авиве, сообщает сайт министерства просвещения РФ. Российские школьники таким образом повторили результат прошлогодней олимпиады в Лиссабоне, когда они тоже завоевали четыре «золота» и одно «серебро».

Олимпиада проходила в Тель-Авиве с 7 по 14 июля. По информации «Олимпиады.ру», в ней участвовали команды из 78 стран мира. В теоретическом туре школьники должны были решить задачи про падающую спиральную пружинку «слинки», про магнетрон из микроволновой печи и термоакустический двигатель. В экспериментальной части соревнования необходимо было исследовать оптические свойства объектов и найти связь между электро- и теплопроводностью материалов. Посмотреть задания и решения можно на сайте олимпиады.

Золотые медали в российской команде получили Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Владимир Малиновский (все трое из московской школы № 1589), а также Андрей Панферов из школы-интерната имени Колмогорова МГУ. Елисей Судаков из Вологодского многопрофильного лицея выиграл серебряную медаль. Для Бобкова это уже второе золото: в 2018 году он занял абсолютное второе место на физической олимпиаде в Лиссабоне.

Подготовкой российской сборной занимались преподаватели МФТИ, сама подготовка проходила на базе МФТИ и Образовательного центра «Сириус».

В 2017 году на олимпиаде в Индонезии российские школьники завоевали пять золотых медалей, тогда это стало лучшим результатом по числу медалей за всю историю участия России в олимпиаде.

Сергей Кузнецов